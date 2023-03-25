У Харківській області чоловік підірвався на вибуховому пристрої біля річки

"Сьогодні, біля 8:00 ранку, у с. Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що вчора у Сумській області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

Додамо, раніше стало відомо, що в Харківській області на міні підірвалася вантажівка.

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