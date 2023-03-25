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У Харківській області чоловік підірвався на вибуховому пристрої біля річки

Фото: Харківській області чоловік підірвався на вибуховому пристрої біля річки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області в Ізюмському районі чоловік підірвався біля річки на невідомому вибуховому пристрої. Його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Сьогодні, біля 8:00 ранку, у с. Щурівка Ізюмського району 55-річний чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої біля річки. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - написав Синєгубов.

Нагадаємо, що вчора у Сумській області на міні підірвався екскаватор. Внаслідок інциденту четверо людей постраждали.

Додамо, раніше стало відомо, що в Харківській області на міні підірвалася вантажівка.

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