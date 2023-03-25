В Харьковской области мужчина подорвался на взрывном устройстве у реки

"Сегодня, около 8:00 утра, в с. Щуровка Изюмского района 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", - написал Синегубов.

Напомним, что вчера в Сумской области на мини подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.

Добавим, ранее стало известно, что в Харьковской области на мине подорвался грузовик.

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