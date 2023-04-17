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У Харківській області чоловік кинув гранати в двір і під машину з людьми

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Харківська область, Понеділок 17 квітня 2023 10:53
У Харківській області чоловік кинув гранати в двір і під машину з людьми Фото: у Харківській області чоловік кинув гранати в двір і під машину людьми (www.facebook.com/police.kharkov)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області 45-річний чоловік кинув гранати під автомобіль з людьми та у двір односельців. Внаслідок чого троє людей поранені.

Про це повідомляє, РБК-Україна, посилаючись на поліцію Харківської області.

"Мешканець Вільхуватської громади кинув під автомобіль 39-річного чоловіка гранату дистанційної дії. Осколкові поранення отримали троє чоловіків, які у цей час знаходились у салоні транспортного засобу. Їх доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що зловмисник на цьому не зупинився і закинув ще одну гранату у двір односельців. Боєприпас не розірвався, ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, вчора, 16 квітня в Києві затримали чоловіка, який кинув у людей гранату. Попередньо, киянин через ревнощі намагався вбити свою знайому та її товариша.

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