В Харьковской области мужчина бросил гранаты во двор и под машину с людьми
В Харьковской области 45-летний мужчина бросил гранаты под автомобиль с людьми и во двор односельчан. В результате чего трое человек ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию Харьковской области.
"Житель Ольхуватской громады бросил под автомобиль 39-летнего мужчины гранату дистанционного действия. Осколочные ранения получили трое мужчин, которые в это время находились в салоне транспортного средства. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что злоумышленник на этом не остановился и забросил еще одну гранату во двор односельчан. Боеприпас не разорвался, никто не пострадал.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное дело.
Напомним, вчера, 16 апреля в Киеве задержали мужчину, бросившего в людей гранату. Предварительно, киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища.
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