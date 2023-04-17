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В Харьковской области мужчина бросил гранаты во двор и под машину с людьми

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Харьковская область, Понедельник 17 апреля 2023 10:53
В Харьковской области мужчина бросил гранаты во двор и под машину с людьми Фото: в Харьковской области мужчина бросил гранаты во двор и под машину людьми (www.facebook.com/police.kharkov)
Автор: РБК-Украина

В Харьковской области 45-летний мужчина бросил гранаты под автомобиль с людьми и во двор односельчан. В результате чего трое человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию Харьковской области.

"Житель Ольхуватской громады бросил под автомобиль 39-летнего мужчины гранату дистанционного действия. Осколочные ранения получили трое мужчин, которые в это время находились в салоне транспортного средства. Их доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что злоумышленник на этом не остановился и забросил еще одну гранату во двор односельчан. Боеприпас не разорвался, никто не пострадал.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное дело.

Напомним, вчера, 16 апреля в Киеве задержали мужчину, бросившего в людей гранату. Предварительно, киевлянин из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища.

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