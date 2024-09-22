UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області через нічний обстріл пошкоджені будинки, підприємство і будівля ДСНС

Фото: місце влучання бомби у селі Чайківка Харківської області (t.me/AlexsAlexs_G)
Автор: Володимир Костирін

У Малоданилівській громаді Харківської області внаслідок ворожого удару, завданого вночі, були пошкоджені кілька будинків, підприємство та будівля місцевого управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це сталося у селі Чайківка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Малоданилівської громади Олександра Гололобова.

Інформація про можливих постраждалих внаслідок обстрілу з боку російських загарбників - не надходила.

"Один з нічних обстрілів прийшовся по селу Чайківка. Влучання поряд з приватною забудовою. Пошкоджено 4 будинки, підприємство  та будівлю ДСНС", - йдеться в публікації Гололобова у Telegram сьогодні вранці.

Також він оприлюднив фото даного "прильоту" у населеному пункті.

Воронка через бомбовий удар у селі Чайківка Харківської області (фото: t.me/AlexsAlexs_G)

Зауважимо, напередодні пізно ввечері він інформував, що через ворожі обстріли є руйнування будинків одного з населених пунктів Малоданилівської територіальної громади. Проте тоді не уточнював, у якому саме селі це відбулося.

Нічна атака КАБами по Харкову та області

Раніше повідомлялося, що у суботу 21 вересня близько одинадцятої вечора у Харкові пролунали вибухи через ворожу повітряну атаку із застосуванням керованих авіабомб.

Як стало відомо, було зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі. 

Пізніше в Харківській облпрокуратурі розповіли, що ворог запустив три КАБи з літака Су-34 у місті Бєлгород (РФ), й використав ФАБ-250 для атаки. Одна з бомб влучила у Харкові в 5 метрах від 16-поверховлго житлового будинку. Місце "прильоту" другої встановлювалося, що третя вдарила по території Малоданилівської громади в районі житлового масиву.

За останніми даними, у Харкові через обстріл - 21 постраждалих, серед яких одна дитина 8 років та дві молоді особи 17 років.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківАвіаудари