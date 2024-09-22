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В Харьковской области из-за ночных обстрелов повреждены дома, предприятие и здание ГСЧС

Фото: место попадания бомбы в селе Чайковка Харьковской области (t.me/AlexsAlexs_G)
Автор: Владимир Костырин

В Малоданиловской общине Харьковской области в результате вражеского удара, нанесенного ночью, были повреждены несколько домов, предприятие и здание местного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Это произошло в селе Чайковка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Малоданиловской общины Александра Гололобова.

Информация о возможных пострадавших в результате обстрела со стороны российских захватчиков - не поступала.

"Один из ночных обстрелов пришелся по селу Чайковка. Попадание рядом с частной застройкой. Повреждены 4 дома, предприятие и здание ГСЧС", - говорится в публикации Гололобова в Telegram сегодня утром.

Также он обнародовал фото данного "прилета" в населенном пункте.

Воронка из-за бомбового удара в селе Чайковка Харьковской области (фото: t.me/AlexsAlexs_G)

Отметим, накануне поздно вечером он информировал, что из-за вражеских обстрелов разрушены дома одного из населенных пунктов Малоданиловской территориальной общины. Однако тогда не уточнял, в какой именно деревне это произошло.

Ночная атака КАБами по Харькову и области

Ранее сообщалось, что в субботу 21 сентября около одиннадцати вечера в Харькове прогремели взрывы из-за вражеской воздушной атаки с применением управляемых авиабомб.

Как стало известно, было зафиксировано попадание в жилую многоэтажку в Шевченковском районе.

Позже в Харьковской облпрокуратуре рассказали, что враг запустил три КАБа с самолета Су-34 в городе Белгород (РФ) и использовал ФАБ-250 для атаки. Одна из бомб попала в Харькове в 5 метрах от 16-этажного жилого дома. Место "прилета" второй устанавливалось, что третья ударила по территории Малоданиловской общины в районе жилмассива.

По последним данным, в Харькове из-за обстрела - 21 пострадавших, среди которых один ребенок 8 лет и двое молодых людей 17 лет.

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