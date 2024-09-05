У Харківській області через лісову пожежу згоріла майже половина села Студенок (відео)

За його словами, після пожежі в селі Студенок правоохоронці досліджують кожен сантиметр території. Зокрема, для цього задіяли дрони, а слідчі обходять кожне подвір'я.

"Знищені або пошкоджені полум'ям тут 308 будинків - це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції", - розповів Болвінов.

За даними правоохоронців, пожежа розпочалася з лісгоспу в Донецькій області, а через сильні пориви вітру з боку Святогірська швидко перекинулася на Студенок.

Поліція Донецької області наразі з’ясовує причини займання.