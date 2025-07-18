UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Харківській області аеророзвідники дроном "Баба Яга" знищили 11 укриттів ворога

Фото: у Харківській області аеророзвідники дроном "Баба Яга" знищили 11 укриттів ворога (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів російських окупантів у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба Яга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОТУ "Харків".

"На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба", - йдеться в дописі під відео.

Як повідомили захисники, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів.

Дрон "Баба Яга"

Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.

Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.

Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 039 830 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1180 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 135 дронів та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніДрони