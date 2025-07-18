У Харківській області аеророзвідники дроном "Баба Яга" знищили 11 укриттів ворога

Українські аеророзвідники знищили 11 укриттів російських окупантів у Харківській області. Захисники використали вітчизняний дрон "Баба Яга".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОТУ "Харків".
"На Південно-Слобожанському напрямку аеророзвідники 4-го прикордонного загону ДПСУ у складі Сил оборони України нищать ворога з неба", - йдеться в дописі під відео.
Як повідомили захисники, під час нічного рейду вдалося влучно накрила 11 ворожих укриттів.
Ударний дрон Vampire, відомий також як "Баба Яга" - це український безпілотник, гексакоптер важкого класу. Його розробка почалася влітку 2022 року.
Дрон може скидати різні боєприпаси, використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. У його арсеналі - спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни.
Vampire обладнаний шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кілограмів вантажу.
За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 039 830 військових.
Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1180 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, 135 дронів та іншу техніку ворога.
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