В Харьковской области аэроразведчики дроном "Баба Яга" уничтожили 11 укрытий врага

"На Южно-Слобожанском направлении аэроразведчики 4-го пограничного отряда ГПСУ в составе Сил обороны Украины уничтожают врага с неба", - говорится в заметке под видео.

Как сообщили защитники, во время ночного рейда удалось точно накрыла 11 вражеских укрытий.

Дрон "Баба Яга"

Ударный дрон Vampire, известный также как "Баба Яга" - это украинский беспилотник, гексакоптер тяжелого класса. Его разработка началась летом 2022 года.

Дрон может сбрасывать различные боеприпасы, используется для дистанционного минирования и перевозки полезных грузов. В его арсенале - специальные авиабомбы, минометные, противотанковые и противопехотные мины.

Vampire оборудован шестью винтами и может поднимать в воздух до 15 килограммов груза.