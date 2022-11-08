У Харківській області на 50-літньому родовищі пробурили свердловину з високим видобутком газу

"Укргазвидобування" пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. кубометрів газу на добу. Результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Як зазначили в прес-службі, це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку.

"В умовах, коли можливості для впровадження нових перспективних проектів обмежені, ми ще більше фокусуємося на розкритті залишкового потенціалу родовищ, які вже тривалий час в експлуатації", - розповів Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Нову свердловину спроектував внутрішній підрозділ УкрНДІгаз, пробурили фахівці Укрбургазу, а працівники УГВ-Сервісу виконали складну операцію для інтенсифікації видобутку - тристадійний гідророзрив пласта. Запустити об’єкт в роботу вдалося раніше запланованого терміну.