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У Харківській області на 50-літньому родовищі пробурили свердловину з високим видобутком газу

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Україна, Вівторок 08 листопада 2022 14:01
У Харківській області на 50-літньому родовищі пробурили свердловину з високим видобутком газу Фото: нову свердловину пробурили в Харківській області (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" пробурило нову свердловину в Харківській області, яка дає 140 тис. кубометрів газу на добу. Результат досягли на родовищі, яке експлуатується уже півстоліття і майже виснажене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій для інтенсифікації видобутку.

"В умовах, коли можливості для впровадження нових перспективних проектів обмежені, ми ще більше фокусуємося на розкритті залишкового потенціалу родовищ, які вже тривалий час в експлуатації", - розповів Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Нову свердловину спроектував внутрішній підрозділ УкрНДІгаз, пробурили фахівці Укрбургазу, а працівники УГВ-Сервісу виконали складну операцію для інтенсифікації видобутку - тристадійний гідророзрив пласта. Запустити об’єкт в роботу вдалося раніше запланованого терміну.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" скоротив видобуток на 2% у січні-серпні через російське вторгнення. В компанії сподіваються відновити видобуток завдяки недавнім військовим успіхам української армії.

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Нафтогаз України Укргаздобыча
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