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В Харьковской области на 50-летнем месторождении пробурили скважину с высокой добычей газа

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Украина, Вторник 08 ноября 2022 14:01
В Харьковской области на 50-летнем месторождении пробурили скважину с высокой добычей газа Фото: новую скважину пробурили в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

"Укргаздобыча" пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. кубометров газа в сутки. Результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи.

"В условиях, когда возможности для внедрения новых перспективных проектов ограничены, мы еще больше фокусируемся на раскрытии остаточного потенциала месторождений, которые уже длительное время в эксплуатации", - рассказал Александр Романюк, и.о. генерального директора "Укргаздобычи".

Новую скважину спроектировало внутреннее подразделение УкрНИИгаз, пробурили специалисты Укрбургаза, а работники УГВ-сервиса выполнили сложную операцию по интенсификации добычи - трехстадийный гидроразрыв пласта. Запустить объект в работу удалось раньше запланированного срока.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" сократил добычу на 2% в январе-августе из-за российского вторжения. В компании надеются возобновить добычу благодаря недавним военным успехам украинской армии.

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Нафтогаз Украины Укргаздобыча
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