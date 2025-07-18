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Харківський "Металіст 25" у суботу зіграє контрольний матч на зборі в Австрії

П'ятниця 18 липня 2025 18:20
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Харківський "Металіст 25" у суботу зіграє контрольний матч на зборі в Австрії Флото: "Металіст 25" зіграє черговий контрольний матч на зборі в Австрії (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

У суботу, 19 липня, харківський "Металіст 25" зіграє черговий контрольний матч на зборі в Австрії. У п'ятому матчі клуб зустрінеться із представником другої Бундесліги - ФК "Бохум".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення клубу.

Гра відбудеться на "Silberstadt Arena" у місті Швац та розпочнеться о 16:00 за київським часом. За домовленістю клубів формат гри 4 тайми по 30 хвилин.

Як відомо, харківський "Металіст 1925" за підсумком перехідних матчів цього сезону здобув право на участь в українській Прем’єр-лізі.

З кінця червня, команда на чолі з Младеном Бартуловичем проводить збори в Австрії в контексті підготовки до виступів у "елітному" дивізіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клуб планує змінити назву - ФК "Харків". Президент клубу - український президент Володимир Носов. У раду директорів входить Денис Ковтун та Євгеній Стороженко.

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