Харьковский "Металлист 25" в субботу сыграет контрольный матч на сборе в Австрии

В субботу, 19 июля, харьковский "Металлист 25" сыграет очередной контрольный матч на сборе в Австрии. В пятом матче клуб встретится с представителем второй Бундеслиги - ФК "Бохум".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение клуба.

Игра состоится на "Silberstadt Arena" в городе Швац и начнется в 16:00 по киевскому времени. По договоренности клубов формат игры 4 тайма по 30 минут.

Как известно, харьковский "Металлист 1925" по итогам переходных матчей этого сезона получил право на участие в украинской Премьер-лиге.

С конца июня, команда во главе с Младеном Бартуловичем проводит сборы в Австрии в контексте подготовки к выступлениям в "элитном" дивизионе.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб планирует сменить название - ФК "Харьков". Президент клуба - украинский президент Владимир Носов. В совет директоров входит Денис Ковтун и Евгений Стороженко.