Харківська ОВА попередила про фейкові повідомлення "від Синєгубова"

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці повідомили про нову шахрайську схему, що почала діяти в Україні. Правопорушники представляються мобільним оператором та збирають дані.

Мало того, поліція України та Молдови викрила велике злочинне угрупування, яке наживалося на військових, їх сім'ях та волонтерах.

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