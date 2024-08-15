Харьковская ОВА предупредила о фейковых сообщениях "от Синегубова"

Напомним, что недавно правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме, которая начала действовать в Украине. Правонарушители представляются мобильным оператором и собирают данные.

Более того, полиция Украины и Молдовы разоблачила крупную преступную группировку, которая наживалась на военных, их семьях и волонтерах.

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