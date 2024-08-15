Харківська ОВА попередила про фейкові повідомлення "від Синєгубова"

В Харківській області активізувалась нова шахрайська схема. Правопорушники звертаються нібито від імені начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну військову адміністрацію .

"Будьте надзвичайно уважні та ретельно перевіряйте інформацію, щоб не потрапити на маніпуляції шахраїв. Якщо вам надіслали повідомлення подібного змісту - негайно звертайтеся до правоохоронців", - додали в ОВА.

За даними адміністрації, останнім часом шахраї почали використовувати підроблені електронні пошти, фейкові номери телефонів та інші засоби обману.

"Шахраї розсилають листи від імені Синєгубова, звертаються про фінансову допомогу для українських захисників. Це спроби зловмисників маніпулювати темою підтримки наших воїнів", - повідомили в ОВА,

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці повідомили про нову шахрайську схему, що почала діяти в Україні. Правопорушники представляються мобільним оператором та збирають дані.

Мало того, поліція України та Молдови викрила велике злочинне угрупування, яке наживалося на військових, їх сім'ях та волонтерах.

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