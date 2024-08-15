Харьковская ОВА предупредила о фейковых сообщениях "от Синегубова"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию .

"Будьте чрезвычайно внимательны и тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть на манипуляции мошенников. Если вам направили сообщение подобного содержания - немедленно обращайтесь к правоохранителям", - добавили в ОВА.

По данным администрации, в последнее время мошенники начали использовать поддельные электронные почты, фейковые номера телефонов и другие средства обмана.

"Мошенники рассылают письма от имени Синегубова, обращаются о финансовой помощи для украинских защитников. Это попытки злоумышленников манипулировать темой поддержки наших воинов", - сообщили в ОВА,

Напомним, что недавно правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме, которая начала действовать в Украине. Правонарушители представляются мобильным оператором и собирают данные.

Более того, полиция Украины и Молдовы разоблачила крупную преступную группировку, которая наживалась на военных, их семьях и волонтерах.

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