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Харьковская ОВА предупредила о фейковых сообщениях "от Синегубова"

Харьковская область, Четверг 15 августа 2024 21:54
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Харьковская ОВА предупредила о фейковых сообщениях "от Синегубова" Фото: Харьковская ОВА предупредила о фейковых сообщениях (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Харьковской области активизировалась новая мошенническая схема. Правонарушители обращаются якобы от имени начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

"Мошенники рассылают письма от имени Синегубова, обращаются о финансовой помощи для украинских защитников. Это попытки злоумышленников манипулировать темой поддержки наших воинов", - сообщили в ОВА,

По данным администрации, в последнее время мошенники начали использовать поддельные электронные почты, фейковые номера телефонов и другие средства обмана.

"Будьте чрезвычайно внимательны и тщательно проверяйте информацию, чтобы не попасть на манипуляции мошенников. Если вам направили сообщение подобного содержания - немедленно обращайтесь к правоохранителям", - добавили в ОВА.

Напомним, что недавно правоохранители сообщили о новой мошеннической схеме, которая начала действовать в Украине. Правонарушители представляются мобильным оператором и собирают данные.

Более того, полиция Украины и Молдовы разоблачила крупную преступную группировку, которая наживалась на военных, их семьях и волонтерах.

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