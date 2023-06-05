У Харківській області трактор підірвався на міні, є постраждалі

Інцидент стався сьогодні недалеко від села Потіхонове Куп'янського району.

Унаслідок вибуху поранення дістали 58-річний чоловік і 51-річна жінка. Їх доправили до лікарні.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Виявили підозрілий предмет?

Правоохоронці закликають громадян у разі виявлення підозрілого предмета повідомляти про небезпечну знахідку. Зокрема, зателефонувавши за номерами "101", "102" або "112".

Розмінування України

Частина території України стала забрудненою вибухонебезпечними предметами внаслідок бойових дій та окупації. Провідні експерти стверджують, що Україна вважається однією з найбільш замінованих країн у світі.

Зокрема, Україна розпочала нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та полях.

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