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В Харьковской области трактор подорвался на мине, есть пострадавшие

Фото: В Харьковской области трактор подорвался на мине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Купянском районе Харьковской области трактор подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате происшествия пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Харьковской области в Telegram.

Инцидент произошел сегодня недалеко от села Потихоновое Купянского района.

В результате взрыва ранения получили 58-летний мужчина и 51-летняя женщина. Их доставили в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Обнаружили подозрительный предмет?

Правоохранители призывают граждан в случае обнаружения подозрительного предмета сообщать об опасной находке. В частности, позвонив по номерам "101", "102" или "112".

Разминирование Украины

Часть территории Украины стала загрязненной взрывоопасными предметами в результате боевых действий и оккупации. Ведущие эксперты утверждают, что Украина считается одной из наиболее заминированных стран в мире.

В частности, Украина начала новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.

Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полях.

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харковВойна России против Украины