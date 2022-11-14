UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Харківщині двоє цивільних підірвалися на мінах

Фото: на Харківщині ще двоє цивільних підірвалися на мінах (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Харківщині вчора двоє людей підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Обидва цивільні дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої вибухнув і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у с. Волохів Яр Чугуївського району отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік", - розповів Синегубов.

При цьому він зазначив, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Голова Харківської ОВА закликав усіх до максимальної обережності та уважності.

Нагадаємо, у Чугуївському районі Харківської області під час роботи на міні підірвалася спецтехніка дорожньої служби . Внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали поранення.

Також 7 листопада під час розмінування території у Харківській області на міні окупантів підірвався сапер .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВибух боєприпасів