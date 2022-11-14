На Харківщині двоє цивільних підірвалися на мінах

На Харківщині вчора двоє людей підірвалися на невідомих вибухових пристроях. Обидва цивільні дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВ Олега Синегубова.

"Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої вибухнув і був госпіталізований із пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, у с. Волохів Яр Чугуївського району отримав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік", - розповів Синегубов.

При цьому він зазначив, що мінна небезпека у регіоні залишається дуже високою. Голова Харківської ОВА закликав усіх до максимальної обережності та уважності.