В Харьковской области двое гражданских подорвались на минах

В Харьковской области вчера два человека подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Вчера в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в с. Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина", - рассказал Синегубов.
При этом он отметил, что минная опасность в регионе остается очень высокой. Глава Харьковской ОВА призвал всех к максимальной осторожности и внимательности.
Напомним, в Чугуевском районе Харьковской области во время работу на мине подорвалась спецтехника дорожной службы. Вследствие чего два человека погибли, еще двое получили ранения.
Также 7 ноября во время разминирования территории в Харьковской области на мине оккупантов подорвался сапер.
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