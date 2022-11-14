В Харьковской области двое гражданских подорвались на минах

В Харьковской области вчера два человека подорвались на неизвестных взрывных устройствах. Оба гражданских получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера в Дергачах на неизвестном взрывном устройстве взорвался и был госпитализирован с ранениями 45-летний мужчина. Кроме того, в с. Волохов Яр Чугуевского района получил ранение из-за подрыва на взрывном устройстве 54-летний мужчина", - рассказал Синегубов.

При этом он отметил, что минная опасность в регионе остается очень высокой. Глава Харьковской ОВА призвал всех к максимальной осторожности и внимательности.