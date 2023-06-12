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У Харківській області під час скошування трави чоловік підірвався на міні

Фото: На Харківщині під час скошування трави чоловік підірвався на міні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харківській області під час скошування трави чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.

Інцидент стався 11 червня в селі Нова Гусарівка Ізюмського району.

"Під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався чоловік, 1968 року народження. Постраждалого госпіталізовано", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники про мінну небезпеку

"Деокуповані території приховують велику кількість боєприпасів. Вибухонебезпечні предмети можуть причаїтися в будь-яких місцях. Особливо важко їх розгледіти у високій траві", - йдеться в повідомленні.

Водночас ДСНС закликало українців бути вкрай обережними і повідомляти про небезпечні знахідки за номером 101 або 102.

Мінна небезпека в Україні

Через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ територія України є найбільш замінованою країною.

У зв'язку з цим Україна розпочала нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. Йдеться насамперед про траси під лініями електропередач та полях.

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харковВійна Росії проти України