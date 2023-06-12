В Харьковской области во время скашивания травы мужчина подорвался на мине

В Харьковской области во время скашивания травы мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Его госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram.
Инцидент произошел 11 июня в селе Новая Гусаровка Изюмского района.
"Во время скашивания травы на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался мужчина, 1968 года рождения. Пострадавший госпитализирован", - говорится в сообщении.
"Деоккупированные территории скрывают большое количество боеприпасов. Взрывоопасные предметы могут притаиться в любых местах. Особенно трудно их разглядеть в высокой траве", - говорится в сообщении.
При этом ГСЧС призвал украинцев быть крайне осторожными и сообщать об опасных находках по номеру 101 или 102.
Из-за полномасштабного вторжения российских оккупационных войск территория Украины является самой заминированной страной.
В связи с этим Украина начала новую государственную политику по гуманитарному разминированию, а также призывает другие страны помочь в этой сфере.
Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. Речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полях.
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