У Харківській області пенсіонер під час відпочинку підірвався на невідомому предметі

Заміновані території України

Варто зауважити, що на деокупованих територіях місцеві жителі регулярно натрапляють на міни. За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.

Раніше у Харківській області під час виконання польових робіт трактор підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі. Також на Херсонщині поблизу села Трифонівка здетонувала російська вибухівка. Поранення отримав чоловік.

А в Одеській області група людей підірвалася на міні на пляжі у Затоці. Двоє загинуло, одна - зазнала поранень.

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