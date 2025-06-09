В Харьковской области пенсионер во время отдыха подорвался на неизвестном предмете

Заминированные территории Украины

Стоит заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования является треть от общей площади Украины.

Ранее в Харьковской области во время выполнения полевых работ трактор подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете. Также на Херсонщине вблизи села Трифоновка сдетонировала российская взрывчатка. Ранения получил мужчина.

А в Одесской области группа людей подорвалась на мине на пляже в Затоке. Двое погибли, один - получил ранения.

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