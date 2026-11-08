На Харківщині через удар РФ близько 250 тисяч будинків залишилися без світла

"Унаслідок влучання ворожого дрона типу "Герань-4" (або "Шахед") по об’єкту критичної інфраструктури було знеструмлено близько 250 тисяч абонентів Харківської області, а також інші критично важливі об’єкти", - повідомив Башкеєв.

На даний час інформація про постраждалих не надходила.

Наразі енергетики працюють над усуненням пошкоджень, проте точний час відновлення електропостачання поки невідомий.