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На Харківщині через удар РФ близько 250 тисяч будинків залишилися без світла

09:01 08.11.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: на Харківщині через удар РФ близько 250 тисяч будинків залишилися без світла (колаж РБК-Україна)

Російський безпілотник вночі 8 листопада вдарив по об'єкту критичної інфраструктури у Харківській області. Без світла залишилися близько 250 тисяч абонентів.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міський голова Златополя Микола Бакшеєв.

"Унаслідок влучання ворожого дрона типу "Герань-4" (або "Шахед") по об’єкту критичної інфраструктури було знеструмлено близько 250 тисяч абонентів Харківської області, а також інші критично важливі об’єкти", - повідомив Башкеєв.

На даний час інформація про постраждалих не надходила.

Наразі енергетики працюють над усуненням пошкоджень, проте точний час відновлення електропостачання поки невідомий.

Нагадаємо, через атаки Росії на енергосистему понад 600 тисяч споживачів у п'яти районах Дніпропетровщини залишилися без електрики. Лікарні та об'єкти критичної інфраструктури переходять на генератори.

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ХарківЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світла