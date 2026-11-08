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На Харьковщине из-за удара РФ около 250 тысяч домов остались без света

09:01 08.11.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: на Харьковщине из-за удара РФ около 250 тысяч домов остались без света (коллаж РБК-Украина)

Российский беспилотник ночью 8 ноября ударил по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области. Без света осталось около 250 тысяч абонентов.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев.

"В результате попадания вражеского дрона типа "Герань-4" (или "Шахед") по объекту критической инфраструктуры было обесточено около 250 тысяч абонентов Харьковской области, а также другие критически важные объекты", - сообщил Башкеев.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время энергетики работают над устранением повреждений, однако точное время возобновления электроснабжения пока неизвестно.

Напомним, из-за атак России на энергосистему более 600 тысяч потребителей в пяти районах Днепропетровщины остались без электричества. Больницы и объекты критической инфраструктуры переходят на генераторы.

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