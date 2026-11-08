На Харьковщине из-за удара РФ около 250 тысяч домов остались без света

Российский беспилотник ночью 8 ноября ударил по объекту критической инфраструктуры в Харьковской области. Без света осталось около 250 тысяч абонентов.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил городской голова Златополя Николай Бакшеев.

"В результате попадания вражеского дрона типа "Герань-4" (или "Шахед") по объекту критической инфраструктуры было обесточено около 250 тысяч абонентов Харьковской области, а также другие критически важные объекты", - сообщил Башкеев.

В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

В настоящее время энергетики работают над устранением повреждений, однако точное время возобновления электроснабжения пока неизвестно.