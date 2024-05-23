Харків знову під обстрілами, відомо про пораненого

"Харків знову під ударом. Будьте обережні", - написав Терехов.

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов також підтвердив інформацію щодо ударів та закликав цивільних залишатись в укриттях.

Росіяни вдарили КАБами

Як розповів Синєгубов, російські терористи завдали два удари керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Харкову й Дергачах.

Наразі відомо про одного постраждалого у Дергачах, втім огляд продовжується.

Масований обстріл Харкова 23 травня

Сьогодні, 23 травня, ворог завдав масованого удару по місту. Спочатку очевидці стверджували про один вибух під час повітряної тривоги, втім пізніше пролунало ще більше десяти.

З'ясувалось, що терористи поцілили по друкарському підприємству. Станом на 13:48, згідно з даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), відомо про:

7 загиблих;

16 поранених.

Як розповів президент Володимир Зеленський, росіяни, відповідно до попереднії даних, загалом запустили 15 ракет.