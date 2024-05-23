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Харьков снова под обстрелами, известно о раненом, известно о раненом

Фото: Харьков снова под обстрелами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы снова наносят удары по Харькову. Гражданских призывали оставаться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.

"Харьков снова под ударом. Будьте осторожны", - написал Терехов. 

Председатель Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов также подтвердил информацию об ударах и призвал гражданских оставаться в укрытиях

Россияне ударили КАБами 

Как рассказал Синегубов, российские террористы нанесли два удара управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Харькову и Дергачах. 

Сейчас известно об одном пострадавшем в Дергачах, впрочем осмотр продолжается.

Массированный обстрел Харькова 23 мая

Сегодня, 23 мая, враг нанес массированный удар по городу. Сначала очевидцы утверждали об одном взрыве во время воздушной тревоги, впрочем позже прозвучало еще более десяти. 

Выяснилось, что террористы попали по печатному предприятию. По состоянию на 13:48, согласно данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), известно о: 

  • 7 погибших; 
  • 16 раненых.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, россияне, согласно предварительным данным, в целом запустили 15 ракет

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