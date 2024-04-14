ua en ru
Вс, 14 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Харьков снова атаковали "Шахеды": за ночь в области сбили 10 дронов

Харьков, Воскресенье 14 апреля 2024 08:47
UA EN RU
Харьков снова атаковали "Шахеды": за ночь в области сбили 10 дронов Фото: Харьков атаковали "Шахеды" в ночь на 14 апреля (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Харьков в ночь на 14 апреля атаковали вражеские дроны-камикадзе. В Харьковской области за ночь сбили 10 "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Как отметили местные власти, после полуночи враг в очередной раз атаковал Харьков беспилотниками. Целью россиян была критическая инфраструктура.

Воздушные силы ВСУ отмечают, что этой ночью россияне выпустили по Украине 10 дронов-камикадзе. Пуски были из Курской области. Также оккупанты выпустили четыре зенитных ракеты С-300/С-400 из оккупированной части Донецкой области.

Все 10 "Шахедов" были сбиты в Харьковской области.

Напомним, ночью в Харькове раздавались взрывы. Местные власти сообщали, что город снова атакуют. Также на фоне взрывов в части Харькова исчез свет.

Харьков под обстрелами

Российские оккупационные войска в последние дни усилили обстрелы Харькова и области. На фоне этого захватчики тоже начали снова атаковать украинскую энергетику.

Ситуация в Харькове сложная, город каждый день находится под обстрелами. Кроме того, в Харькове и области действуют отключения света. Мэр Игорь Терехов сообщил, что российские войска обстрелами повредили ТЭЦ, которая питает Харьков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW
РФ атакует на трех направлениях, чтобы снизить оборонные возможности Украины при нехватке оружия, - ISW
DAILY
Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Как власть меняла закон о мобилизации и кого ещё решил уволить Зеленский