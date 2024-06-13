Харків впроваджує нову систему опалювання: задіяли українських виробників та міжнародних партнерів

З початку повномасштабного вторгнення ракети та дрони пошкодили, або зруйнували понад 200 об'єктів теплових мереж у Харкові. По попереднім підрахункам, завдано збитки на 2,5 млрд гривень.

На думку експертів та місцевої влади, вихід із патової ситуації у Харкові – це децентралізація системи опалення.

"З 2021 року ми йшли шляхом децентралізації системи опалення. Оскільки побудована ще за радянських часів енергетична система міста, яка будувалась на великих джерелах генерації, показала, що вона неефективна та вразлива", - заявив директор департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста Харківської міськради Іван Кузнєцов.

Зазначається, що у відновленні теплових мереж надають допомогу Червоний хрест, також укладено угоди з МБРР, USAID, містами Чехії, Швеції. Вони надають когенерційні установки різної потужності – мегаватні та 1,5-мегаватні блочні модульні котельні.

"Когенераційні установки вже монтуються у Харкові. Дану установку потужністю 70 кВт ми змонтували цієї зими. Вона була надана в рамках донорської підтримки від USAID. Це когенераційна установка виробництва чеської компанії TEDOM. Вона забезпечує автономну роботу котельні цілої, а також електроенергія, яка не використовується котельнею, йде в мережу. Ця установка забезпечує електроенергією котельню, а вже сама котельня забезпечує теплом близько 7-8 тисяч людей. Станом на сьогодні реалізовано вже 11 подібних проектів", - повідомив технічний директор підприємства "Харківські теплові мережі" Євген Кауркін.

За його словами, подібна установка також закриває потреби цілого медичного закладу. Змонтувати його вдалось лише за місяць. Продуктивну роботу блочно-модульної котельні забезпечують котли вітчизняного бренду Kolvi.

"Котельня до нас приїхала у блочному виконанні. Нам лише треба було три контейнери з'єднати між собою, вся внутрішня обв'язка вже була змонтована. На установці використовуються прості та зрозумілі у експлуатації котли Kolvi. Що стосується взаємодії з компанією, то ми з ними на постійному зв'язку і по пуско-налагоджувальних роботах, і по питаннях в ході проходження опалювального сезону. Вони, розуміючи нашу складну ситуацію, одразу виїжджають, консультують та допомагають", - підкреслив Кауркін.

Нагадаємо, як раніше зазначив голова правління благодійного фонду "Колві" Олександр Крошка в інтерв'ю РБК-Україна, основний напрямок роботи компанії – це децентралізація теплового сектору.

Також повідомлялось, що мер Харкова Ігор Терехов зауважив, що місцева влада розробляє план дій, якого будуть дотримуватись в період підготовки до опалювального сезону. Зокрема це встановлення модульних і автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони.

За його словами, ключовим пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону є відхід від централізованого опалення.