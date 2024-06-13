Харьков внедряет новую систему отопления: задействовали украинских производителей и международных партнеров

С начала полномасштабного вторжения ракеты и дроны повредили или разрушили более 200 объектов тепловых сетей в Харькове. По предварительным подсчетам, нанесен ущерб на 2,5 млрд гривен.

По мнению экспертов и местных властей, выход из патовой ситуации в Харькове – это децентрализация системы отопления.

"С 2021 года мы шли по пути децентрализации системы отопления. Поскольку построена еще в советское время энергетическая система города, которая строилась на больших источниках генерации, показала, что она неэффективна и уязвима", - заявил директор департамента по обеспечению жизнедеятельности города Харьковского горсовета Иван Кузнецов .

В восстановлении тепловых сетей оказывают помощь Красный крест, также заключены соглашения с МБРР, USAID, городами Чехии, Швеции. Они предоставляют когенерационные установки разной мощности – мегаваттные и 1,5-мегаваттные блочные модульные котельные.

"Когенерационные установки уже монтируются в Харькове. Данную установку мощностью 70 кВт мы смонтировали этой зимой. Она была предоставлена в рамках донорской поддержки от USAID. Это когенерационная установка производства чешской компании TEDOM. Она обеспечивает автономную работу целой котельной, а также электроэнергия, которая не используется котельной, идет в сеть. Эта установка обеспечивает электроэнергией котельную, а уже сама котельная обеспечивает теплом около 7-8 тысяч человек.

По его словам, подобная установка также закрывает нужды целого медицинского учреждения. Смонтировать его удалось только через месяц. Производительную работу блочно-модульной котельной обеспечивают котлы отечественного бренда Kolvi.

"Котельная к нам приехала в блочном исполнении. Нам только нужно было три контейнера соединить между собой, вся внутренняя обвязка уже была смонтирована. На установке используются простые и понятные в эксплуатации котлы Kolvi. Что касается взаимодействия с компанией, то мы с ими на постоянной связи и по пуско-наладочным работам, и по вопросам в ходе прохождения отопительного сезона.

Напомним, как ранее отметил председатель правления благотворительного фонда "Колви" Александр Крошко в интервью РБК-Украина , основное направление работы компании – это децентрализация теплового сектора.

Также сообщалось, что мэр Харькова Игорь Терехов отметил, чтоместные власти разрабатывают план действий, который будут соблюдаться в период подготовки к отопительному сезону . В частности, это установка модульных и автономных котельных, которые будут обслуживать микрорайоны.

По его словам, ключевым приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону является отход от централизованного отопления.