Харьков рискует стать вторым Алеппо, если американские политики не проголосуют за новую военную помощь, чтобы помочь Украине получить противовоздушную оборону, необходимую для предотвращения дальних российских атак.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Россия сменила тактику, пытаясь разрушить энергоснабжение города и запугать 1,3 миллиона его жителей, обстреливая жилые кварталы, в результате чего люди сталкиваются с внеплановыми отключениями электроэнергии на несколько часов подряд.

Терехов заявил, что пакет военной помощи США в размере 60 млрд долларов, который в настоящее время застопорился в Конгрессе, имеет "критическое значение для нас", и призвал Запад переключить внимание на двухлетнюю войну.

"Нам нужна эта поддержка, чтобы не допустить превращения Харькова во второй Алеппо", - сказал Терехов.

Алеппо

С 2012 года сирийский город Алеппо был охвачен гражданской войной. В 2016 году Россия, поддерживая правительство Башара Асада, начала интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где укрывались оппозиционные силы и мирные жители. Эти бомбардировки, которые часто носили беспощадный характер, привели к гибели тысяч людей и разрушению значительной части города.

ООН и другие международные организации неоднократно осуждали эти действия, квалифицируя их как военные преступления.

В 2016 году восточный Алеппо пал под натиском правительственных сил, но последствия бомбардировок до сих пор ощущаются: тысячи людей остаются беженцами, а город нуждается в масштабном восстановлении.