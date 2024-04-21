У Харків привезуть газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом, - ОВА
У Харків найближчим часом привезуть газотурбінні електростанції. Вони мають допомогти поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії в місті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram-каналі.
Синєгубов розповів про візит в Харків делегації послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН. Вони оглянули енергетичну інфраструктуру Харкова, яку пошкодили росіяни, а також обговорили підготовку до наступної зими та напрацювання на найближчий час.
"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов після зустрічі з послами.
Він наголосив, що не менш важливою є чітка позиція європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти РФ.
Ситуація зі світлом у Харкові
Навесні росіяни активізували удари по енергетичній інфраструктурі Харкова. Окупанти зруйнували міську ТЕЦ-5, а також Зміївську ТЕС в Харківській області. Наразі в місті спостерігаються проблеми з електропостачанням, зокрема, працюють графіки відключення світла.
Як заявляв раніше глава ОВА, у Харкові є нестача потужностей, проте загрози для масштабного відключення світла у місті наразі немає.
"Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла", - заявляв Синєгубов.
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