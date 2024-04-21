У Харків привезуть газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію зі світлом, - ОВА

У Харків найближчим часом привезуть газотурбінні електростанції. Вони мають допомогти поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram-каналі .

Синєгубов розповів про візит в Харків делегації послів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН. Вони оглянули енергетичну інфраструктуру Харкова, яку пошкодили росіяни, а також обговорили підготовку до наступної зими та напрацювання на найближчий час.

"Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", - сказав Синєгубов після зустрічі з послами.

Він наголосив, що не менш важливою є чітка позиція європейських країн і надалі підтримувати Україну в боротьбі проти РФ.