В Харьков привезут газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию со светом, - ОВА

В Харькове в ближайшее время привезут газотурбинные электростанции. Они должны помочь улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram-канале .

Синегубов рассказал о визите в Харьков делегации послов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителей ООН. Они осмотрели энергетическую инфраструктуру Харькова, повредившую россияне, а также обсудили подготовку к следующей зиме и наработку на ближайшее время.

"Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", - сказал Синегубов после встречи с послами.

Он подчеркнул, что не менее важна четкая позиция европейских стран и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против РФ.