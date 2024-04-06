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Харків поза небезпекою. Зеленський заявив, що місто укріплено оборонними рубежами

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні Харків не захищений від повітряних атак, проте він захищений оборонними рубежами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського.

"Харків сьогодні захищено. Не з точки зору неба. Що стосується наших оборонних рубежів, то Харків сьогодні не знаходиться у небезпеці". - заявив президент.

Він наголосив, що Харків досі залишається бажаною ціллю для росіян, та наголосив, що не лише Харків.

"Те, що це бажана ціль, то росіяни цього не приховують. Весь схід, такі міста, як Харків та Краматорськ, це їх бажана ціль. Але сьогодні ми впевнено захищаємо Харківську область", - підкреслив Зеленський.

Удари росіян по Харкову

Нагадаємо, сьогодні близько 15 години в місті було чути звуки вибухів. Після цього місцева влада повідомила, що по Шевченківському району міста було завдано удар, ймовірно, КАБом. В результаті удару одна людина загинула. Також спочатку було відомо про одну постраждалу людину.

Крім того, російські війська били по Харкову у ніч із 5 на 6 квітня. Тоді було влучання поряд із житловою забудовою. Вже через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову.

Пізніше стало відомо, що в результаті нічної атаки шестеро людей загинуло, також є поранені.

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ХарківВійна Росії проти України