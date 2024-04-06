Харьков вне опасности. Зеленский заявил, что город укреплен оборонительными рубежами

"Харьков сегодня защищен. Не с точки зрения неба. Что касается наших оборонительных рубежей, то Харьков сегодня не находится в опасности". - заявил президент.

Он подчеркнул, что Харьков до сих пор остается желанной целью для россиян, и подчеркнул, что не только Харьков.

"То, что это желанная цель, то россияне этого не скрывают. Весь восток, такие города, как Харьков и Краматорск, это их желанная цель. Но сегодня мы уверенно защищаем Харьковскую область", - подчеркнул Зеленский.