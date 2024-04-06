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Харьков вне опасности. Зеленский заявил, что город укреплен оборонительными рубежами

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

По состоянию на сегодня Харьков не защищен от воздушных атак, однако он защищен оборонительными рубежами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью украинского президента Владимира Зеленского.

"Харьков сегодня защищен. Не с точки зрения неба. Что касается наших оборонительных рубежей, то Харьков сегодня не находится в опасности". - заявил президент.

Он подчеркнул, что Харьков до сих пор остается желанной целью для россиян, и подчеркнул, что не только Харьков.

"То, что это желанная цель, то россияне этого не скрывают. Весь восток, такие города, как Харьков и Краматорск, это их желанная цель. Но сегодня мы уверенно защищаем Харьковскую область", - подчеркнул Зеленский.

Удары россиян по Харькову

Напомним, сегодня около 15 часов в городе были слышны звуки взрывов. После этого местные власти сообщили, что по Шевченковскому району города был нанесен удар, вероятно, КАБом. В результате удара один человек погиб. Также сначала было известно об одном пострадавшем человеке.

Кроме того, российские войска избивали по Харькову в ночь с 5 на 6 апреля. Тогда было попадание рядом с жилой застройкой. Уже через час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову.

Позже стало известно, что в результате ночной атаки шесть человек погибли, также ранены.

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ХарьковВойна России против Украины