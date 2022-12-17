UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Харків повністю підключений до водопостачання, - міськрада

Фото: Харків повністю підключений до водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 17 грудня комунальники завершили роботи з відновлення водопостачання у всіх районах Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Харківської міськради.

За даними "Харківводоканалу", всі насосні станції підприємства після поновлення стабільної подачі електроенергії працюють у штатному режимі.

Водопостачання абонентів відбувається безперебійно у повному обсязі, але при відключенні електроенергії знову можливі обмеження та припинення подачі води, заявив директор підприємства Владлен Волков.

Він також закликав мешканців Харкова запастися водою на випадок екстрених ситуацій із постачанням.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки російських військ 16 грудня Харків та область були повністю знеструмлені.

Вже вранці 17 грудня у регіоні повністю відновили енергопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковХарків