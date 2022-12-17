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Харьков полностью подключен к водоснабжению, - горсовет

Фото: Харьков полностью подключен к водоснабжению (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 17 декабря коммунальщики завершил работы по восстановлению водоснабжения во всех районах Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского горсовета.

По данным "Харьковводоканала", все насосные станции предприятия после возобновления стабильной подачи электроэнергии работают в штатном режиме.

Водоснабжение абонентов происходит бесперебойно в полном объеме, но при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды, заявил директор предприятия Владлен Волков.

Он также призвал жителей Харькова запастись водой на случай экстренных ситуаций со снабжением.

Напомним, в результате ракетной атаки российских войск 16 декабря Харьков и область были полностью обесточены.

Уже утром 17 декабря в регионе полностью возобновили энергоснабжение.

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