Харьков полностью подключен к водоснабжению, - горсовет

Утром 17 декабря коммунальщики завершил работы по восстановлению водоснабжения во всех районах Харькова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковского горсовета.
По данным "Харьковводоканала", все насосные станции предприятия после возобновления стабильной подачи электроэнергии работают в штатном режиме.
Водоснабжение абонентов происходит бесперебойно в полном объеме, но при отключении электроэнергии снова возможны ограничения и прекращение подачи воды, заявил директор предприятия Владлен Волков.
Он также призвал жителей Харькова запастись водой на случай экстренных ситуаций со снабжением.
Напомним, в результате ракетной атаки российских войск 16 декабря Харьков и область были полностью обесточены.
Уже утром 17 декабря в регионе полностью возобновили энергоснабжение.
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