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Харків під ударом ворожих "Шахедів": перші подробиці

Ілюстративне фото: РФ атакувала Харків вночі 25 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія вдарила по Харкову "Шахедами" в ніч на 25 червня. Ворог завдав щонайменше семи ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Вибухи у Харкові пролунали після 1:50. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних дронів у напрямку міста.

Місцева влада підтвердила, що "Шахеди" атакують місто. За словами мера, під ударом цивільне підприємство у Київському районі. 

"Ворог завдав щонайменше семи ударів по місту. Інформація про постраждалих та наслідки влучань встановлюється", - зазначив голова Харківської ОВА, також підтвердивши інформацію про влучання в підприємство.

Також міський голова повідомив, що у Київському районі пошкоджений незаселений житловий будинок, виникла пожежа. Є інформація про одного постраждалого. За попередніми даними, це 64-річний чоловік. Його госпіталізували.

Оновлено о 2:25. За даними ОВА, одне із влучань зафіксоване в Шевченківському районі Харкова. Внаслідок удару загорілася триповерхова будівля.

Оновлено о 2:45. Мер підтвердив, що Харків був атакований сімома безпілотниками типу "Шахед". Терехов зазначає, що всі удари прийшлися по Київському району міста.

Атака дронів

З вечора 24 червня росіяни випустили по Харкову дрони. Ворожі безпілотники залітали на територію України з кількох напрямків.

Відомо, що росіяни намагалися атакувати Вилкове Одеської області. Там пролунали вибухи і працювала ППО.

Також окупати атакували Запоріжжя цієї ночі. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що в одному з районів вибито вікна у будинках, пошкоджені автівки.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів