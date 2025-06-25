Харьков под ударом вражеских "Шахедов": первые подробности

Взрывы в Харькове прогремели после 1:50. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ударных дронов в направлении города.

Местные власти подтвердили, что "Шахеды" атакуют город. По словам мэра, под ударом гражданское предприятие в Киевском районе.

"Враг нанес не менее семи ударов по городу. Информация о пострадавших и последствиях попаданий устанавливается", - отметил глава Харьковской ОВА, также подтвердив информацию о попадании в предприятие.

Также городской голова сообщил, что в Киевском районе поврежден незаселенный жилой дом, возник пожар. Есть информация об одном пострадавшем. По предварительным данным, это 64-летний мужчина. Его госпитализировали.

Обновлено в 2:25. По данным ОВА, одно из попаданий зафиксировано в Шевченковском районе Харькова. В результате удара загорелось трехэтажное здание.

Обновлено в 2:45. Мэр подтвердил, что Харьков был атакован семью беспилотниками типа "Шахед". Терехов отмечает, что все удары пришлись по Киевскому району города.