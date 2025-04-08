Харків під дроновою атакою РФ: є приліт в одному з районів

Близько 20:30 Повітряні сили повідомили про те, що російські ударні дрони почали заходити у повітряний простір Харківської області. Через деякий час повітряники попередили про небезпеку для Харкова.

О 21:01 Терехов повідомив про вибух у місті.

"У Харкові приліт по Київському району. На місці - пожежа. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що удару було задано ударним дроном типу "Шахед".

О 21:16 Синєгубов повідомив про ще один вибух у Харкові.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, вечері четверга, 3 квітня, російська армія традиційно атакувала дронами територію України. Під обстріл потрапив і Харків.

Станом на ранок п'ятниці, 4 квітня, повідомлялось про четверо загиблих у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про щонайменше два удари в Новобаварському районі. Було влучання по двоповерховому будинку і по багатоквартирному.

Ввечері неділі, 7 квітня, у Харкові також пролунав потужний вибух, тоді військові попереджали про загрозу балістики.