Харьков под дроновой атакой РФ: прилеты в нескольких районах, есть пострадавший

Российская армия вечером вторника, 8 апреля, дронами атаковала Харьков. Уже известно о прилете в одном из районов и пострадавшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова и Воздушные силы.
Около 20:30 Воздушные силы сообщили о том, что российские ударные дроны начали заходить в воздушное пространство Харьковской области. Через некоторое время воздушники предупредили об опасности для Харькова.
В 21:01 Терехов сообщил о взрыве в городе.
"В Харькове прилет по Киевскому району. На месте - пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что удар был задан ударным дроном типа "Шахед".
В 21:16 Синегубов сообщил о еще одном взрыве в Харькове.
Терехов уточнил, что оба взрыва произошли примерно в одном и том же месте.
"Пожар - горит хозяйственная постройка. О пострадавших информации на данную минуту нет", - сообщил он.
Обновлено в 21:30.
Синегубов заявил, что второй удар дроном был в Шевченковском районе города.
"На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Данные о разрушениях проверяются", - сообщил он.
Обновлено в 21:34.
Терехов сообщил о первом пострадавшем в результате дронового удара.
В то же время Синегубов заявил, что в результате обстрела вражеским беспилотником в Киевском районе вспыхнул пожар. Там попадание зафиксировано в двухэтажное здание.
Обновлено в 21:40.
Терехов заявил, что есть информация об обстреле вражеским беспилотником Индустриального района.
"Если подтвердится - это третий удар по Харькову за сегодня", - уточнил он.
Напомним, вечером четверга, 3 апреля, российская армия традиционно атаковала дронами территорию Украины. Под обстрел попал и Харьков.
По состоянию на утро пятницы, 4 апреля, сообщалось о четырех погибших в Харькове. Мэр города Игорь Терехов сообщал о по меньшей мере двух ударах в Новобаварском районе. Было попадание по двухэтажному дому и по многоквартирному.
Вечером воскресенья, 7 апреля, в Харькове также прогремел мощный взрыв, тогда военные предупреждали об угрозе баллистики.
Стоит заметить, что спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что россияне в последнее время активизировали обстрелы Харькова. Кроме того, изменилась тактика и тенденция атак.
"Россияне активизировали обстрелы города Харьков. Изменилась тактика и тенденция обстрелов. Сейчас обстрелы осуществляются группой БпЛА. Это уже пятый обстрел за эту неделю, массированный - от 10 до 15 БПЛА используют каждый раз для нанесения ударов", - сказал он.
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