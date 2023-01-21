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Харьков получил от Франции более 180 генераторов: кто будет пользоваться

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Суббота 21 января 2023 06:38
Харьков получил от Франции более 180 генераторов: кто будет пользоваться Фото: Харьков получил от Франции 181 генератор (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Частные предприниматели из Франции передали Харькову более 180 топливных генераторов, которые будут распределены между различными службами города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

В мэрии сообщили, что Харьков с гуманитарной миссией посетила французская делегация. Делегаты передали городу 181 генератор, приобретенный на средства французских частных предпринимателей.

Отмечается, что часть генераторов в ближайшее время передадут харьковским коммунальщикам, проводящим аварийно-восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что только за декабрь 2022 года в Украину было ввезено более 300 тысяч генераторов разной мощности и около 8 тысяч терминалов Starlink.

Также ранее ОАЭ передали Украине вторую партию генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

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