Харків атакують безпілотники. У місті вибухи

Атака росіян по Харкову

Нагадаємо, що вдень 27 березня, російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

За словами Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30,який можна запускати як із літака, так і з РСЗВ "Смерч".

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