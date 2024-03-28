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Харків атакують безпілотники. У місті вибухи

Фото: у Харкові чути вибухи (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У Харкові пролунало щонайменше два вибухи вночі 28 березня. До цього повідомлялося про загрозу безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Повітряні Сили повідомляли про загрозу безпілотників у місті.

"Увага! Харків – у районі міста ворожий безпілотник.
Перебуваєте у укриттях", - повідомили захисники.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив вибухи.

"У Харкові – вибухи. Будьте обережні", – повідомив міський голова.

У місті оголошено повітряну тривогу.

Фото: карта повітряних тривог (allerts.in.ua)

Атака росіян по Харкову

Нагадаємо, що вдень 27 березня, російські війська вдарили по Харкову. Жителі міста чули вибухи.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по житловому масиву та інституту невідкладної хірургії. Внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

За словами Синєгубова, терористи атакували місто керованим боєприпасом УМПБ Д-30,який можна запускати як із літака, так і з РСЗВ "Смерч".

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ХарківВибух