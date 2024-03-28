RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьков атакуют беспилотники. В городе взрывы

Фото: в Харькове слышны взрывы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В Харькове прогремело минимум два взрыва ночью 28 марта. До этого сообщалось об угрозе беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников в городе.

"Внимание! Харьков - в районе города вражеский беспилотник.
Находитесь в укрытиях", - сообщили защитники.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы.

"В Харькове - взрывы. Будьте осторожны", - сообщил городской голова.

В городе объявлена воздушная тревога.

Фото: карта воздушных тревог (allerts.in.ua)

Атака россиян по Харькову

Напомним, что днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.

Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.

По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВзрыв