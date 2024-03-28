Харьков атакуют беспилотники. В городе взрывы

В Харькове прогремело минимум два взрыва ночью 28 марта. До этого сообщалось об угрозе беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников в городе.
"Внимание! Харьков - в районе города вражеский беспилотник.
Находитесь в укрытиях", - сообщили защитники.
Мэр города Игорь Терехов подтвердил взрывы.
"В Харькове - взрывы. Будьте осторожны", - сообщил городской голова.
В городе объявлена воздушная тревога.
Напомним, что днем 27 марта, российские войска ударили по Харькову. Жители города слышали взрывы.
Позже стало известно, что россияне ударили по жилому массиву и институту неотложенной хирургии. В результате обстрела есть жертвы и раненые.
По словам Синегубова, террористы атаковали город управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, который можно запускать как с самолета, так и с РСЗО "Смерч".
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