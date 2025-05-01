Харків атакували російські дрони "Молнія": що відомо

Обстріли Харкова

Нагадаємо, днями російська армія завдала масованого дронового удару по Харкову. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові зросла до 47 людей. Додамо, що серед постраждалих були двоє дітей та вагітна жінка.

Також повідомлялось, що під час атаки дронів були пошкоджені 14 приватних та три багатоквартирних будинки, цивільне підприємство, та дві міські лікарні.

У ніч на 1 травня росіяни знову обстрілювали Харків. Було зафіксовано влучання дрона противника в автозаправну станцію, внаслідок чого сталася пожежа.

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