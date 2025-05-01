Харьков атаковали российские дроны "Молния": что известно

Обстрелы Харькова

Напомним, на днях российская армия нанесла массированный дроновой удар по Харькову. Позже стало известно, что количество пострадавших в Харькове возросло до 47 человек. Добавим, что среди пострадавших были двое детей и беременная женщина.

Также сообщалось, что во время атаки дронов были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, гражданское предприятие, и две городские больницы.

В ночь на 1 мая россияне снова обстреливали Харьков. Было зафиксировано попадание дрона противника в автозаправочную станцию, в результате чего произошел пожар.

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