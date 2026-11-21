Харчування військовослужбовців залежить від умов служби: одні підрозділи отримують гарячі сніданки, обіди та вечері, інші - сухпайки, розраховані на цілу добу. Водночас закупівлі продуктів для війська проходять через єдину систему.

РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства оборони України розповідає, хто відповідає за забезпечення армії продуктами, як працює нова цифрова процедура та як постачальникам долучитися до закупівель.

Хто закуповує продукти для військових

Усі військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) мають право на харчування за державний кошт. Це стосується як бійців на передовій, так і військових, які служать у тилу.

Закупівлі продуктів, сухпайків та майна продовольчої служби проводить Агенція оборонних закупівель ДОТ (АОЗ ДОТ). Вона оголошує торги, укладає договори з постачальниками та контролює виконання контрактів і логістику.

Потребу у продовольстві формують Генеральний штаб ЗСУ та ДССТ. На цій основі Міністерство оборони визначає перелік необхідного, зокрема продуктів і сухпайків, та ціни відповідно до бюджету.

Безпосередньо у військовій частині за організацію харчування відповідає командир. Він визначає, який формат забезпечення потрібен підрозділу з огляду на бойові завдання та умови служби. Начальник продовольчої служби (начпрод) складає меню, розраховує кількість продуктів і оформлює замовлення.

На лінії бойового зіткнення, де йдеться про сухпайки, запит на необхідну кількість для особового складу подає командир підрозділу.

Чим годують військових залежно від умов служби

Основу харчування військовослужбовців становить гаряча їжа. За можливості її готують із охолодженого м'яса, свіжих сезонних овочів і фруктів та інших продуктів. Залежно від умов служби особовий склад отримує три або чотири прийоми їжі на добу.

Чотириразове харчування передбачене для льотного складу, військовослужбовців Військово-Морських сил та ліцеїстів. Окрім сніданку, обіду й вечері, їм організовують другий сніданок або другу вечерю.

Такий формат найчастіше використовують у пунктах постійної дислокації, навчальних центрах, військових вишах та місцях базування підрозділів поблизу лінії зіткнення, де є можливість організувати їдальні й забезпечити доставку продуктів.

Якщо безпекові умови складніші, для приготування їжі використовують продукти з тривалішим терміном зберігання - заморожене м'ясо, консерви, печиво тощо. У таких випадках підрозділи організовують польові пункти харчування там, де це дозволяє ситуація.

Меню складають із урахуванням місця виконання бойового завдання, базового раціону, наявного асортименту та кількості продуктів.

Якщо ж організувати гаряче харчування неможливо, військовослужбовців забезпечують сухпайками. Вони розраховані на повноцінне харчування протягом доби та містять три раціони: сніданок, обід і вечерю.

У ЗСУ використовують два види сухпайків: добовий польовий набір продуктів і посилений добовий польовий набір продуктів.

Крім того, у жовтні 2026 року затвердили новий альтернативний сухпайок. Він має більшу калорійність, а також спеціальні нагрівачі та засоби для знезараження води. Такий набір призначений для визначених категорій військовослужбовців ЗСУ та ДССТ, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на лінії зіткнення.

Які продукти входять до каталогу для ЗСУ

Харчування військових організоване за універсальним Каталогом продуктів харчування ЗСУ. Він містить 360 позицій, серед яких:

м'ясо та м'ясні продукти;

риба та рибна продукція;

молочні продукти і яйця;

овочі, фрукти та горіхи;

крупи й макаронні вироби;

хлібобулочні вироби;

спеції, мед, шоколад і напої.

З червня 2026 року всі позиції каталогу мають оновлені описи. До кожного продукту додали інформацію про калорійність, а до частини товарів, зокрема м'ясних, рибних і молочних, - ще й дані про вміст білків та жирів на 100 грамів.

Асортимент враховує різні потреби військовослужбовців. Зокрема, до нього входять продукти, дозволені законами халяль і кашрут, а також позиції для тих, хто не вживає їжу тваринного походження з етичних, релігійних, екологічних чи інших міркувань.

Каталог формує Командування Сил логістики, а затверджує Міністерство оборони. Закупівлі на 2027 рік АОЗ ДОТ уже оголосила за оновленими вимогами.

Як військові замовляють продукти: що змінилося

Замовлення продуктів для військових частин оформлюють через цифрову систему DOT-Chain Food. Вона охоплює весь процес продовольчого забезпечення - від подання заявки до підтвердження доставки, оформлення накладних та актів.

Із листопада 2026 року всі документи з продовольчого забезпечення ЗСУ та ДССТ обов'язково оформлюють у цій системі.

Раніше документообіг був паперовим: заявки надсилали постачальникам електронною поштою, а накладні, акти та скарги передавали фізично. Тепер ці процедури перевели в електронний формат із використанням електронного підпису та захищеного доступу.

Процес замовлення продуктів виглядає так:

Начальник продовольчої служби військової частини зазвичай складає меню на тиждень і визначає перелік необхідних продуктів. Він розраховує їхню кількість відповідно до чисельності особового складу та позицій у каталозі. Заявку оформлюють у DOT-Chain Food не пізніше ніж за 10 днів до останньої дати поставки. Логіст АОЗ ДОТ розподіляє заявки між постачальниками відповідно до укладених державних контрактів. Військова частина отримує продукти та підтверджує поставку в системі.

За потреби військова частина може подати запит на коригування замовлення.

Як формують меню для військових

Начальник продовольчої служби складає замовлення в межах наявного бюджету та стежить, щоб раціон був збалансованим. Для цього він враховує кілька чинників:

Ціну та якість. Наприклад, обирає між свіжим і замороженим продуктом з урахуванням вартості.

Наприклад, обирає між свіжим і замороженим продуктом з урахуванням вартості. Калорійність і склад. Зокрема, оцінює, чи достатньо в раціоні білків.

Зокрема, оцінює, чи достатньо в раціоні білків. Пакування. Велика упаковка соку може бути дешевшою, але для військових на бойових завданнях зручнішими бувають порційні пакети.

Велика упаковка соку може бути дешевшою, але для військових на бойових завданнях зручнішими бувають порційні пакети. Сезонність. Залежно від пори року замовляють свіжі овочі, фрукти та ягоди або консервовану продукцію.

Окрім основних продуктів, начпрод може замовляти додаткові позиції - горіхи, шоколад, солодощі, чай, каву, джем і мед.

Таким чином, щотижневе меню формують з урахуванням бюджету, потреб військовослужбовців та умов їхньої служби.

Куди скаржитися на неякісні продукти

Якщо військова частина отримала неякісні продукти, вона може оформити рекламацію - скаргу на порушення умов постачання - безпосередньо в DOT-Chain Food.

Це можна зробити, якщо неналежну якість виявили під час отримання товару або протягом тижня після поставки. Із вересня 2026 року до рекламації можна додавати фотографії, які підтверджують проблеми з продуктами.

Для порушень, пов'язаних із несвоєчасною доставкою або невідповідністю кількості товару замовленню, передбачений автоматичний механізм рекламацій. Система порівнює дані заявки та фактично підписаних видаткових накладних і виявляє розбіжності.

Після отримання скарги DOT-Chain Food автоматично формує звіт про порушення та розраховує суму штрафних санкцій відповідно до договору з постачальником.

Уповноваженій особі військової частини залишається перевірити звіт, за потреби додати коментарі та підписати документ.

Також АОЗ ДОТ оцінює роботу постачальників за методологією SLA (Service Level Agreement). Вона дає змогу відстежувати, чи вчасно та в повному обсязі доставляють продукти й чи дотримуються компанії умов контрактів.

Як постачальнику долучитися до закупівель для армії

Постачальників продуктів для війська визначають через відкриті торги в електронній системі Prozorro.

Основні тендери на харчове забезпечення оголошують раз на рік. За їхніми результатами обирають компанії, які постачатимуть продукти відповідно до Каталогу. Якщо протягом року виникають додаткові потреби, можуть оголошувати нові торги.

Щоб долучитися до закупівель, потенційним постачальникам потрібно стежити за оголошеннями в Prozorro та подавати свої пропозиції.

Після перемоги в тендері компанія працює з військовими частинами через DOT-Chain Food: отримує замовлення, доставляє продукцію та оформлює необхідні документи й акти в системі.

Детальніша інформація про участь у закупівлях доступна на сторінці продовольчого забезпечення на сайті АОЗ ДОТ.